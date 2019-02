Den Hof richtig übergeben

Der Bayerische Bauernverband (BBV) lädt am Freitag, 22. Februar, zum Hofübergabeseminar in den Landgasthof Schrüfer nach Pinzberg ein. Beginn ist um 9 Uhr. Je Familie wird ein Unkostenbeitrag inklusive Seminarunterlagen erhoben. Schriftliche Anmeldungen an die BBV-Geschäftsstelle Forchheim, Hans-Böckler-Straße 3, 91 301 Forchheim, sind erforderlich. Nähere Informationen telefonisch unter 09191/978 8680. red