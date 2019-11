Den Himmel beobachten

Die Sternwarte Feuerstein bei Ebermannstadt bietet am Freitag, 29. November, 19 Uhr, einen Vortrag zum Thema "Sternbilder und Objekte des Winters". Vortragende sind Christina Birkenhake und Werner Stupka. Anschließend besteht (je nach Wetter) die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung. Der Eintritt kostet drei Euro, Jugendliche unter 14 Jahren sind frei. Parken: Flugplatz Feuerstein - fünf Minuten Fußweg zur Sternwarte. Am Wintersternhimmel prangen ganz besondere Sternbilder: etwa die Plejaden (Bild), ein junger offener Sternhaufen im Sternbild Stier, der noch in seinem blauen "Geburtsnebel" steckt, und der Orion mit dem eindrucksvollen Emissionsnebel M 42. Foto: Werner Stupka, Sternwarte Feuerstein