Den heiligen Sebastian als zeitloses Vorbild der Christen gewürdigt

Am Sonntag vor dem 20. Januar beging die Stadt Herzogenaurach den Festtag ihres Stadtpatrons, des Heiligen Sebastian, mit einer Messfeier in der Stadtpfarrkirche und einer Prozession durch die Stadt. In diesem Jahr zelebrierte der Hannberger Seelsorger Johannes Saffer, unterstützt von Stadtpfarrer Helmut Hetzel, Prof. Elmar Klinger, den Kaplänen Tobias Fehn und Pater Moison Michael sowie elf Ministranten, den Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde dieser von Toni Rotter an der Orgel.

In seinen Begrüßungsworten erinnerte Stadtpfarrer Hetzel daran, dass früher die Bewohner aus dem Seebachgrund an Sebastiani nach Herzogenaurach gekommen seien. Inzwischen gebe es einen gemeinsamen Seelsorgebereich von Herzogenaurach und dem Seebachgrund. Daher habe es nahe gelegen, dass der Hannberger Seelsorger Johannes Saffer nach Herzogenaurach kam, um dieses Fest gemeinsam mit den Gläubigen zu begehen.

Was wirklich gefragt ist

Saffer begrüßte die Gläubigen mit den Worten: "Schön, dass Sie da sind und ich da sein kann." In seiner Predigt stellte er die Frage, ob es in unserer Zeit noch aktuell sei, sein Leben derart beispielhaft wie der heilige Sebastian auszurichten und auf Gottes Willen zu hören. Beim heiligen Sebastian seien zwei Aspekte ausschlaggebend: Er sei sowohl Christ als auch Offizier gewesen. Da er als Offizier der Leibgarde unter dem römischen Kaiser Diokletian Zugang zu Gefängnissen gehabt hätte, habe er den eingekerkerten Christen die Haft erleichtern können. "Sebastian hat die Liebe gelebt!", sagte Saffer.

Mit seinem Wirken habe er gezeigt, was wirklich gefragt ist: die Liebe. Auch in unserer Zeit sei die Liebe, die helfe, wo Hilfe notwendig ist, gefragt. Hier sei Sebastian als Vorbild gefragt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten und Menschen abgewiesen werden.

Sebastian sei Christ gewesen. Obwohl es gefährlich gewesen sei, habe er Menschen zum christlichen Glauben bekehrt. Er habe seinen Glauben nicht versteckt, ihn "offensiv gelebt" und versucht, Menschen dafür zu gewinnen. Dieser Sebastian gebe uns auch heute noch ein Beispiel dafür, entschieden als Christen aufzutreten.

Lichterprozession durch die Stadt

Das Leben von Sebastian habe nichts an Aktualität eingebüßt. Die Menschen müssten sich anstecken lassen von seiner Gesinnung und Mut haben, den Glauben zu bezeugen.

Im Anschluss an die Messfeier bewegte sich die Lichterprozession durch die Stadt. Diese nahm ihren Weg vom Kirchenplatz über den Steinweg durch die Reytherstraße, die Hauptstraße und den Marktplatz zurück zum Kirchenplatz. Flankiert von Leuchtern und Fahnen führte das von einem Ministranten getragene Kreuz die Prozession an, gefolgt von Fahnen und Abordnungen der Kolpingsfamilie und des Frauenbundes.

Die freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach begleitete das Allerheiligste, die Statue des heiligen Sebastian wurde von Mitgliedern der Kolpingsfamilie getragen. Daran schlossen sich Vertreter des Seelsorgebereichsrates, der Kirchenverwaltung und der Stadt sowie Gläubige an. Die Prozession wurde durch Vorbeter und die Orgel der Stadtpfarrkirche über Lautsprecher begleitet. Nach der Messfeier nahmen die Gläubigen an einer eucharistischen Andacht in der Stadtpfarrkirche teil.