Den Haushalt führen wie ein Profi

Am Donnerstag, 10. Oktober, startet wieder ein neues Semester der Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft zur "Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung". Der Unterricht findet in Teilzeitform statt, kann daher auch nebenberuflich absolviert werden. Voraussetzung ist ein Berufsabschluss außerhalb der Hauswirtschaft. Der Schulbesuch ist kostenfrei. Interessierte sind eingeladen, am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr, ins Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach, zu einem Informationsabend zu kommen. Anmeldung und Informationen unter Telefon 09221/50070 oder bei Schulleiterin Tina Langenscheidt unter Telefon 09221/5007332. red