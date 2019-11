Den Haus- und Spitznamen auf der Spur

Durch besondere, ja einmalige Namen gewann ein Gemeinwesen Identität und Alleinstellung, Wiedererkennung und Zusammengehörigkeit. Wie in anderen Kommunen auch gab es in Herzogenaurach ehemals viele Hausnamen, außerdem war es reich an Originalen. Der Klang der Ausdrücke ist unsagbar reizvoll und unverwechselbar: "Gwaggerla", "Goggers", "Moggl", "Gari-Gogl", "Bimbes", "Baggers" und "Bember", "Schlori" und "Schlupfer", "Schnegg" und "Schbooz".

Alle möglichen Begebenheiten, Kuriositäten und Einfälle eröffneten sich, sobald man die urigen, bildkräftigen Namen für ganz bestimmte Häuser, Familien und Einheimische liest und hört: "Hollerbüchser", "Hutzelbeck" und "Hupfer-Stoffl", "Lamibritscher", aber auch "Gass-Schdall-Booder", "Gaagers-Keddl", "Daubn-Gogl" und "Eserles-Schorsch".

Die Geschichten dahinter

Andere Figuren und Gesichter tauchen auf aus dem grauen Nebel der Vorzeit, man glaubt, ihre Stimmen wahrhaftig hören zu können: die vom "Schaufei" und vom "Wari" (benannt nach seinem Spruch "Da wari recht"), von der "Ratzerbärbel" und vom "Leggmi-am-Orsch-Doggder". Man möchte mit diesen Menschen reden, mehr über sie erfahren, Bilder sehen von ihnen, Geschichten hören aus ihrem Leben.

Wer mehr über die Herzogenauracher Hausnamen und Spitznamen erfahren möchte, ist eingeladen zum Vortrag "Schnitzer, Schbooz und Hollerbüchser, Wurmer, Färber und Kunerli. Herzogenauracher Hausnamen und Spitznamen" von Manfred Welker bei der Kolpingsfamilie Herzogenaurach. Dieser findet heute um 20 Uhr im Pfarrzentrum der Herzogenauracher Stadtpfarrei statt. red