Den Hallstadtern machte er die Haare schön

Alois Isidor Porzelt feierte in Hallstadt seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar (auch "Isi" genannt) wurde 1928 in Hallstadt geboren und erlernte den Beruf des Friseurmeisters. 1949 eröffnete er zusätzlich zum Herrensalon seines Vaters einen Damensalon. 1955 übernahm er dann zusammen mit seiner Frau Rufina den Handwerksbetrieb, den er in den 70er Jahren um ein Perückenstudio erweiterte.

Der Betrieb wird heute von zwei seiner Töchter in dritter Generation weitergeführt und feiert 2020 sein hundertjähriges Bestehen. Neben dem Beruf des Friseurmeisters bezeichnet er sich auch als "Häuslebauer".

Zu den Hobbys des rüstigen Jubilars gehören das Tanzen und Schafkopfkarten, und bis zu seinem 80. Lebensjahr ist er auch Inliner gefahren. Ebenso ist sein Beruf gleichzeitig sein Hobby.

Als geselliger Mensch ist er Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr, dem Bürgerverein und dem St.-Kilian-Verein. Gedanken macht sich der Hallstadter besonders um die Verbesserung der Maßnahmen zum Schutz gegen das Hochwasser.

Zu seinem 90. Geburtstag gratulierten ihm seine Ehefrau, sechs Kinder, zwölf Enkelkinder und elf Urenkel. Auch Bürgermeister Thomas Söder gratulierte und überbrachte die Glückwünsche des Landrats. red