Den Gottesdienst bewusst erleben

Am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt wieder zu einem Farbwechsel-Gottesdienst in der Christuskirche ein. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht der biblische Zuruf: "Freuet euch!" In einem humorvollen Anspiel, modernen Liedern und der Ansprache wird der Frage nachgegangen, wie Freude entstehen und Menschen verändern und in Bewegung setzen kann. Die "Boxenstopp-Band" aus Michelau wird den Gottesdienst musikalisch ausgestalten. Im Rahmen des Projektes "Gottesdienst erleben" wollen Pfarrer Geyer und das Farbwechsel-Team ermutigen, ganz bewusst einen Gottesdienst zu besuchen und andere dazu einzuladen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist beim gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. red