Den Gästen und den Musikanten zur Freude

Die Feuerberg-Musikanten geben am Pfingstsonntag, 9. Juni, unter dem Titel "Euch und uns zur Freude" ein Konzert in der Klosterkirche auf dem Kreuzberg. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Fast jedes größere Dorf in der Rhön verfügt über eine Blaskapelle. Schon seit alter Zeit hat die Rhöner Bevölkerung gern Musik gemacht. So war es auch in Langenleiten, direkt am Fuße des Feuerberges (Kissinger Hütte) gelegen.

Die Wurzeln der Feuerberg-Musikanten aus Langenleiten liegen in der Zeit kurz nach dem 1. Weltkrieg. Zu Kirchweihfesten zogen die Langenleitner Musikanten bis ins Hessische hinüber. Während des 2. Weltkrieges kam das Musikleben zum Erliegen. Jedoch sofort nach Ende des Krieges, noch im Jahr 1945, wurde ein Neubeginn gewagt.

Große Verdienste um die Musikgeschichte der Kapelle erwarb sich Oswald Hauck, der die "Spielleut" von 1967 bis 1995 dirigierte und ihnen zu großem Ansehen verhalf.

Heute steht an der Spitze der beliebten Musikkapelle Edwin Schäfer und hat seine Musici "fest in der Hand"! Die Langenleitner musizieren bei allen Festen und "Festchen", die im Ort stattfinden, ob Hochzeiten, Jubiläen, kirchlichen oder weltlichen Hochfesten, sie unternehmen sogar Konzert-Reisen ins europäische Ausland. Ihr Terminkalender ist prall gefüllt. Und - sie haben auch den Kreuzberg in ihr Herz geschlossen, deshalb kommen sie gerne zum Musizieren dort hin. bri