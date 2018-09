Den Flächenfraß im Blick

Der Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen in Bayern, MdL Ludwig Hartmann, kommt am Freitag, 14. September, zu einem Informationsaustausch zum Thema Flächenfraß nach Höchstadt. Das Treffen findet von 13 bis 14 Uhr im Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse statt. Ludwig Hartmann will sich laut Pressemitteilung der Grünen zusammen mit der Landtagskandidatin Astrid Marschall und dem Bezirkstagskandidaten Manfred Bachmayer ein Bild vom Flächenfraß in Höchstadt machen und Lösungsansätze vorstellen. Die Veranstaltung ist öffentlich. red