Den FC immer auf Kurs gehalten

Karl-Heinz Hofmann



Der FC Welitsch feierte unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Hans Pietz sein 90. Jubiläum. Nach Fußball und viel Musik am Freitag und Samstag folgten am Sonntag Fußballsport und Ehrungen mit gemütlichem Beisammensein beim Ehrungsabend. Dieser wurde vom Männerchor der "Sängerrunde" Welitsch unter Leitung von Hans Konrad und vom Frauenchor "SingAmoll", Leitung Michaela Scherbel, umrahmt.Die Fußballspiele am Nachmittag endeten folgendermaßen: SV Buchbach gegen TSV Ebersdorf 1:1, SV Gifting gegen 1. FC Stockheim 1:3, TSV Ludwigsstadt gegen TSV Neukenroth 1:1.Die herausragende Ehrung am Sonntagabend galt dem Vorsitzenden Gary Krebs. Dieser hatte das Ehrungsritual für langjährige Mitglieder gerade abschließen wollen, da kam prompt ein lauter Stopp-Ruf vom Schirmherrn Bürgermeister Hans Pietz.Die Vorstandschaft hatte für ihren Vorsitzenden Gary Krebs die Ehren- und Dankurkunde in Anerkennung und Würdigung seiner 30 Jahre als Vorsitzender vorbereitet. Von der Laudatio von Bürgermeister Peitz zeigte sich Gary Krebs völlig überrascht. Der Schirmherr hob hervor, dass Gary Krebs den Verein durch mehrere Tiefen führen musste und ihn wieder nach oben holte. In schwierigen Zeiten habe Krebs den Verein sicher geführt und immer wieder als Motivator gewirkt, dass man den FC Welitsch aufrechterhalten konnte.Heute stehe der Fußballverein wieder mit Zukunftsperspektive da und dürfe sich in der kommenden Saison Hoffnung auf den Aufstieg in die Kreisklasse machen. Sicher gehöre dazu auch ein Team in der Führung, um einen Verein in die Erfolgsspur zu bringen, hob Pietz hervor. "Mit seiner kommunikativen Art, seinen Verbindungen mit vielen örtlichen Vereinen und seinem Talent, andere zu motivieren, hat er den FC Welitsch nicht nur am Leben erhalten, sondern zu einem erfolgreichen Fußballverein entwickelt, der die diesjährige Spielsaison sehr optimistisch und erfolgshungrig angehen will", so der Schirmherr abschließend.Gary Krebs, der selbst viele Jahre aktiver Fußballer war, ergänzte dazu, dass die Kontinuität und Nachhaltigkeit in der Vorstandschaft ein ausschlaggebender Faktor für Kameradschaft und Erfolg sei. So gab es in den vergangenen 68 Jahren seit 1950 nur fünf Vorstände, davon ist allein Gary Krebs seit 30 Jahren an der Vereinsspitze.Zusammen mit Schirmherrn Bürgermeister Hans Pietz konnten Gary Krebs und 2. Vorsitzender Ralf Konrad zuvor zahlreiche treue Mitglieder und aktive Fußballspieler ehren:Fußballspieler für 15 Jahre in Serienspielen: Paul Fischer , Fabian Frauenhofer, Marc Münzel und zehn Jahre Alexander Leitz.Franz Gerber, Josef Konrad (Schrempf), Peter Kopp, Josef Konrad (Seppla), Alfred Martin Edgar Fischer, Marga Konrad, Georg Müller (Buffn Schorsch), Emil Krautwurst.Ulrich Amon, Roland Gerber , Markus Narr, Joachim Schmidt , Christian Völk, Matthias Scherbel, Heiko Kopp, Hans- Jochen Lieb, Wolfgang Konrad.Roswitha Gerber, Siegfried Jungkunz, Ralf Mende, Johannes Scherbel, Petra Scherbel, Johannes Alt, Hermann Gerber, Daniel Konrad, Volker Konrad, Frank Müller Uwe Pfadenhauer, Oliver Thoma, Silke Scherbel, Maria Konrad, Sandra Glatzer, Dieter Gerber.Klaus Görlitz, Monika Schneider- Hölzlein, Gabriele Horn.Annabell Scherbel, Heidi Scherbel, Thomas Fahnert, Pia Pfadenhauer, Heidi Fahnert, Wolfgang Fillweber, Rene Wagner, Dieter Kleiner, Volker Neubauer, Ulrike Neubauer, Wolfgang Müller , Michaela Kopp.