Den Bioanbau in Bamberg ins Bewusstsein rücken

Regionale Lebensmittel, am besten ökologisch angebaut - das ist die nachhaltigste Produktionskette. Die Gärtner in Bambergs Innenstadt können ihren Kunden genau das anbieten. Jedoch sind die Produktionsbedingungen schwierig - außerdem wird oft der Aufwand des Anbaus nicht wertgeschätzt.

Alexandra Baier, Gerhard Hagen und Arnd Rüttger haben im letzten Jahr für ihr Buch- und Filmprojekt "Nicht nur Süßholzraspler und Zwiebeltreter" verschiedene Bamberger Gärtner porträtiert und sich mit ihnen über diese und andere Fragen unterhalten. Nach einer Präsentation ihres Buches als Einführung in das Thema und der Vorführung des 30-minütigen Dokumentarfilms diskutieren sie mit Gertrud Leumer (Mussärol-Kräutergärtnerei) und Sebastian Niedermaier (Bioland-Gärtnerei) sowie Christian Lange, Bürgermeister der Stadt Bamberg, konkrete Möglichkeiten, wie die "Erzeuger in der Nachbarschaft" stärker ins Bewusstsein gerückt werden können, wie Regionalität im Allgemeinen und speziell in Bamberg gefördert werden sollte und was die Politik sowie jeder Einzelne dazu beitragen können. Die Diskussion findet statt am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, im Kapitelsaal im Stephanshof, Stephansplatz 5 in Bamberg. red