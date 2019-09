Den beruflichen Erfolg verdoppeln

Steigende Herausforderungen im beruflichen Alltag, müde vom täglichen Kampf? - In einem Vortrag der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein erhält man am Donnerstag, 26. September, Einblicke in die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und psychologischen Erfolgsgesetze. Wer wissen will, warum man unbewusst oft anders handelt, als man sich es bewusst vorgenommen hat, und warum man nur schwer oder gar nicht das bekommt beziehungsweise erreicht, was man möchte, ist eingeladen. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630 oder per E-Mail: zentrale@klvhs-feuerstein.de. red