Wer die steigenden Herausforderungen im beruflichen Alltag kennt, kann am Donnerstag, 26. September, auf Burg Feuerstein in einem Vortrag Einblicke in die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und psychologische Erfolgsgesetze erhalten. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red