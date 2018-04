Den Außenspiegel erwischt und geflüchtet

In der unmittelbaren Nähe der Polizeiinspektion Ebern wurde in der Nacht auf Samstag der linke Außenspiegel eines VW-Caddy beschädigt. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß auf der Straße, als ein unbekanntes Fahrzeug den Außenspiegel streifte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Ebern unter Telefon 09531/ 9240 in Verbindung zu setzen.



Joints geraucht und am Folgetag Auto gefahren

Ein 25-Jähriger aus dem Kreis Bamberg wurde am Sonntagmorgen mit seinem Pkw von der Polizei kontrolliert. Hierbei räumte er ein, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Es folgte eine Blutentnahme. Ein Bußgeld und ein Fahrverbot erwarten den jungen Fahrzeuglenker, der sich noch in der Probezeit befand.



Betrunkene Fahrerin landet im Graben

Eine 37-jährige Audifahrerin kam am Mittwochfrüh auf der BA37 in Richtung Dorgendorf,von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Graben. Sie verletzte sich leicht. Ein Alkoholtest bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab 1,86 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Schaden von rund 1000 Euro.