Den Anfang machten die Schützen

Zum Bericht "Wo 1653 das Annafest begann" vom 16. Juli: Dieser Bericht ist zu sehr verfrömmelt und bedarf einer Richtigstellung. Das Annafest begann 1840 mit der Eröffnung des neuen Schießstandes im Kellerwald, im "Kaisersteinbruch" und traf mit der Rückkehr der Wallfahrer aus Weilersbach zusammen. Die gebürtigen Forchheimer kennen die Zusammenhänge, doch Neubürgern und Touristen wird im Zusammenhang mit Annafest nur von der Wallfahrt berichtet. Das entspricht aber nicht der Tatsache.

Die Hauptschützengesellschaft hat zur Eröffnung des Schießstandes ein großes Festschießen gegeben. Dazu spielten den ganzen Tag abwechselnd zwei namhafte Musikkapellen. Die Stadt spendete dazu ein Großfeuerwerk - doch nicht wegen der Wallfahrt.

Zu diesem Schießen, beginnend am Tag der heiligen Anna, kamen viele Schützen aus dem ganzen fränkischen Raum. Das weitete sich enorm aus, als die erste Eisenbahn Nürnberg - Bamberg fuhr (deshalb in Forchheim "Schützenstraße").

Als die Wallfahrer aus Weilersbach zurückkamen, setzten sie sich in Schützenhausnähe nieder, machten ihre Brotzeit, und genossen die flotten Weisen der Musikkapellen. Bereits im nächsten Jahr stellten die Wirte Bänke und Tische auf, die Stadt verpflichtete sich, auch Unterstellplätze zu schaffen.

Seitdem zog das Annafestschießen immer größere Kreise. Dieses Schießen wird bis heute "um Anna" ausgetragen. Dazu gibt es umfangreiches Schriftmaterial, wie z. B. von Helmut Dittrich (Ehrenschützenmeister der Hauptschützengesellschaft) - "600 Jahre Schützengeschichte in Forchheims Mauern" (in der auch ausführlich in Bild und Schrift von der Wallfahrt berichtet wird), Dr. Karnbaum (Bamberg) - "Das Forchheimer Annafest", Dr. Karl Kupfer - "Das Forchheimer Annafest", Lehrer Alfred Frank - "Die bedeutende Wende im Jahr 1840", Stadtarchivar Reinhard Brunner - "Die Königl. Privil. Hauptsch. Ges. und das Annafest".

Helmut Dittrich

Forchheim