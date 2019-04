Den Alltagsstress einfach wegtanzen

Die Volkshochschule bietet einen Kurs "Orientalische Lebensfreude" an. Beginn ist am Dienstag, 7. Mai, um 20.15 Uhr im Studio "Naheda". Die Anmeldung ist bei der Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de, möglich. red