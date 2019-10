Demonstration des Glaubens

Junge Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft "Maintal/Heilige Länder" machten sich mit Diakon Joachim Stapf auf den Weg zum Zeiler Käppele.

Bei dieser Jugendwallfahrt von Ebelsbach zum Zeiler Kapellenberg, an der etwa 60 Jugendliche und einige Erwachsene teilnahmen, überraschte die Glaubensfreude der jungen Menschen, wie die Pfarreiengemeinschaft schilderte. Diakon Stapf meinte: "Wir Erwachsenen könnten von den Jugendlichen manchmal so viel lernen. Sie leben völlig unverkrampft ihren Glauben und erfreuen sich wirklich am gemeinsamen Gebet." So betete die junge Pilgerschar in den Weinbergen für den Erhalt der Schöpfung, um geistige Berufungen und auch um mehr Selbstvertrauen, sich in die Diskussionen um die kirchliche Zukunft einzubringen.

An ausgewählten Stationen auf dem Pilgerweg wurden einige Sakramente der Kirche näher betrachtet und mit den Jugendlichen besprochen. So ging es am Steinbacher Dorfbrunnen um die Taufe. Hier wurde Wasser gesegnet und in einer kleinen Feier an die eigene Taufe erinnert. Am "Lachenden Weinbergshäusla" oberhalb von Ziegelanger wurde für den Frieden gebetet, den sich die Gottesdienstbesucher auch immer wieder in einer Eucharistiefeier wünschten.

Das Sakrament der Eucharistie stand an der Ziegelangerer Dorfkirche im Fokus. Vor der Kirche teilten in einer Agabefeier die jungen Pilger mit Dorfbewohnern einige Fladenbrote miteinander und hielten Mahl.

Ganz bewusst wurde im gemeinsamen Gebet Jesus Christus zum Mahl mit eingeladen. Eine Firmbewerberin meinte dazu: "Es war echt ergreifend, als wir uns mitten im Ort die Hände reichten, um miteinander das Vaterunser zu sprechen, und dann das Brot brachen, um es zu teilen."

Weiter führte der Weg über den steilen Eselssteig zur Bergkapelle oberhalb von Zeil. Mit einer Eucharistiefeier, in der Jugendseelsorger Andreas Hartung auf das Sakrament der Firmung einging, wurde die Jugendwallfahrt beendet.

Diakon Stapf, der die Jugendlichen aus der Pfarreiengemeinschaft begleitet und auf das Sakrament der Firmung vorbereitet, war begeistert von dieser Demonstration des Glaubens junger Menschen. Die Firmung wird den 50 Firmbewerbern am Dienstag, 5. November, 11 Uhr, in Breitbrunn von Weihbischof Ullrich Boom gespendet. red