Demonstration: Borkuschter for Future

"Fridays for Future" ruft am heutigen 20. September zu einem weltweiten Streik fürs Klima auf. In Deutschland werden in mehr als 400 Städten Aktionen durchgeführt werden; auch Burgkunstadt ist mit einer Demonstration dabei. Die Teilnehmer versammeln sich bis 12 Uhr an der "Liebesinsel" (Ecke Kirchleiner Straße/Lange Gasse) und ziehen dann zum Marktplatz zur Kundgebung. Die Veranstaltung wird gegen 13 Uhr enden. Die Verantwortlichen für die Demonstration und die Kundgebung am Marktplatz, Ulrike und Marcus Dinglreiter sowie Gerhard Sievert und Bernd Weickert, haben die Demonstration angemeldet. Seit zwei Wochen werben die Verantwortlichen der Demonstration auf der eigens dafür eingerichteten Facebook-Seite "Borkuschter for Future" (www.facebook.com/borkuschterforfuture/) für ihr Anliegen. red