Demokratisches Gremium nimmt Arbeit auf

Die Dekanatssynode im evangelischen Dekanatsbezirk Bamberg hat sich in ihrer ersten Sitzung nach den Kirchenvorstandswahlen im vergangenen Herbst jüngst konstituiert und die Arbeit aufgenommen. Gewählt sind ihre Vertreter für sechs Jahre. "Die Synode ist ein Stück gelebte Demokratie in der evangelischen Kirche und damit von großem Wert und hoher Bedeutung", so Dekan Hans-Martin Lechner laut der Pressemitteilung des Dekanats.

Aus allen 21 Kirchengemeinden des evang.-luth. Dekanatsbezirks Bamberg waren die Synodalen im Stephanshof zusammengekommen. 40 Delegierte aus den Gemeinden, 16 Pfarrerinnen und Pfarrer, Dekan Lechner und weitere acht Berufene und Vertreter der Werke und Dienste treffen sich in der Synode zweimal jährlich und befassen sich mit Themen und Fragestellungen, die den Dekanatsbezirk betreffen.

Gewählt wurde an diesem Tag das Dekanatspräsidium, das mit dem Dekan der Synode vorsteht. In dieses Amt wiedergewählt wurden Uta von Plettenberg und Detlef von Witzleben. Ebenfalls gewählt wurden die Mitglieder des Dekanatsausschusses. Er ist das geschäftsführende Gremium der Dekanatssynode und leitet die Dekanatsgeschäfte in Zusammenarbeit mit dem Dekan. Neben Dekan Lechner und den beiden Präsidenten der Synode sind gewählte Mitglieder Brigitte Kiel, Silka Dörr, Astrid Popp, Susanne Freund, Helga Grampp, Matthias Gsänger, Pfarrer Walter Neunhoeffer, Pfarrer Andreas Steinbauer, Pfarrer Ulrich Rauh und Pfarrer Thomas Braun. red