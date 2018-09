Demokratiebus fährt vor

Das Bayerische Bündnis für Toleranz lädt mit seiner Aktion "Demokratie find' ich gut" zum Gespräch und zum Nachdenken über Demokratie ein. Sie bietet die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und zu hören, was Demokratie für die Menschen bedeutet. Mit dem Demokratiebus kommt die Aktion "Demokratie find' ich gut" nun sprichwörtlich ins Rollen.

Am Freitag, 21. September, kann man den Demokratiebus live in Bamberg erleben. Der Bus wird an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr auf dem Maxplatz gastieren. Das Bamberger Bündnis gegen Rechtsextemismus und Rassismus, das Bayerische Bündnis für Toleranz und die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich sachlich und spielerisch mit den Themen Demokratie, Menschenrechte und Ausgrenzung auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden sich auf www.demokratie-find-ich-gut.de/demokratiebus. red