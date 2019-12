Demokratie zwischen Buchdeckeln

Alexandra Kemnitzer Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Coburg stattete kurz vor Weihnachten das neue Medienhaus der Gemeinde mit einem umfassenden Buchpaket aus. Dieses umfasst von Bilder- und Kinderbüchern bis hin zu Sachbüchern und Romanen Lesestoff für Jung und Alt.

"Unsere Partnerschaft hat nun aus ,Demokratie leben‘ kurzerhand ,Demokratie lesen‘ gemacht, getreu nach dem Motto ,Lesen erweitert den Horizont‘", sagte Sebastian Stamm von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Coburg. Er findet das Paket super und bat die Anwesenden darum, dafür zu werben.

Insgesamt erhalten alle 16 Büchereien im Büchereiverbund Coburg ein solches Paket, das jeweils aus 34 Büchern besteht. Neben einem Aufkleber in jedem Buch werben auch Plakate, die in den Büchereien aufgehängt werden können, dafür, sich den interessanten Lesestoff zum Schmökern auszuleihen.

Ins Ebersdorfer Medienhaus waren Vertreter der 17 Schulen aus dem gesamten Landkreis eingeladen, um ebenfalls zahlreiche Bücher für ihre Schüler in Empfang zu nehmen. Teilweise waren es Klassensätze, teilweise verschiedene Buchtitel, für die sich die Schulen entschieden hatten. Insgesamt wurden so fast 1400 Bücher im Gesamtwert von rund 14 000 Euro ausgegeben. Sebastian Stamm freute sich, dass die Aktion sowohl bei den Schulen als auch den Büchereien ankommt. "Das ist eine super Sache", betonte stellvertretender Landrat Rainer Mattern. Er machte deutlich, dass diese bunte Mischung an interessanten Büchern jedes Alter anspreche. Durch den vielschichtigen Lesestoff bestehe auch die Möglichkeit, mit Kindern und Jugendlichen über Punkte wie Krieg, Terror oder Menschenfeindlichkeit ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister Bernd Reisenweber freute es, dass der gesamte Landkreis von der Aktion profitiert, denn Demokratie sei heute eine pure Selbstverständlichkeit, da die Generationen nach 1945 in Deutschland keinen Krieg mehr miterleben mussten. "Man muss Demokratie leben, um zu verstehen. Wir müssen auch das Unsere dazutun", ist sich der Bürgermeister sicher. Die Aktion der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Coburg biete hier eine hervorragende Möglichkeit, sich mit der Demokratie aktiv zu befassen.