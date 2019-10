Zu einem weiteren Vorbereitungstreffen für eine Grüne-Offene Liste zur Kommunalwahl 2020 in Ebensfeld sind alle interessierten Bürger unabhängig von einer Parteizugehörigkeit am heutigen Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr in die Gastwirtschaft "Zur Presslermühle" eingeladen. Die offene Liste der Grünen bietet allen Ebensfeldern "Demokratie zum Mitmachen" an. red