Demokratie ist schützenswert

Seit 2015 ist der Landkreis Coburg ein Bestandteil des bundesweiten Programms "Demokratie leben!" Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt Initiativen, Vereine, Städte und Gemeinden sowie engagierte Bürger, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen.

Im Landkreis Coburg kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen. Bis Ende des vergangenen Jahres wurden 63 Projekte durch den Landkreis gefördert. Insgesamt flossen in diese besondere Art der politischen Bildung 198 453 Euro, wobei auf 125 353 Euro an Bundesmitteln zurückgegriffen wurde.

Als sich der Landkreis dem Projekt anschloss, sah man sich nach Worten des stellvertretenden Landrates Rainer Mattern dem Problem gegenüber, die Idee in die Fläche zu bringen. Die Lösung war, eine Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie einzurichten. Diese ist in der Jugendbildungsstätte Neukirchen angesiedelt. Wie von Koordinator Sebastian Stamm zu erfahren war, spannte sich das Spektrum der unterstützten Konzepte von Integrationsprojekten, Sprachkursen, Workshops zum Thema Populismus, Patenmodellen, Graffitiaktionen, Jungbürgerversammlungen, Extremismusprävention bis hin zu Film- und Theateraufführungen sowie Aktionen der politischen Jugendbildung, wie zum Beispiel "Die Couch". "Das Programm ist nur so gut wie die Ideen hierzu", betonte Sebastian Stamm und sagte, er könne sich nicht über fehlende Vorschläge beschweren. Alle Ideen seien sehr gut.

Angelika Sachtleben (Fachbereichsleiterin Landratsamt) führte vor Augen, dass die Förderung der einzelnen Projekte von 20 Euro bis mehrere Tausend Euro reichte. "Wir sind hier nicht reglementiert, was die Art der Projekte angeht", betonte Angelika Sachtleben und fügte hinzu; "In der Vergangenheit gab es keine Probleme, den vorgeschriebenen Eigenanteil von 20 Prozent zu stemmen." Auch stellte sie klar: "Wir wollen auf keinen Fall mit dem pädagogischen Zeigefinger erklären, wie Demokratie geht."

Für Sebastian Stamm ist die Feststellung wichtig, dass es Projekte gab, die sich zu einem Selbstläufer entwickelt haben und keiner Unterstützung mehr durch den Landkreis bedürften.

In diesem Jahr sollte das erfolgreiche Programm auslaufen. Jetzt bekam das Landratsamt die freudige Mitteilung, dass die Förderung nicht nur unbegrenzt weiterlaufen soll, sondern zusätzlich die Förderhöhe von 100 000 Euro auf 125 000 Euro pro Jahr aufgestockt wird.

Für den stellvertretenden Landrat Rainer Mattern ist das "ein richtiges und wichtiges Signal, um einen erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten". Er unterstrich abschließend, dass sich jeder mit allem an das Landratsamt wenden könne, um im Rahmen dieses Programms eine Förderung zu beantragen.