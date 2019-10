Der Film des Franz-Ludwig-Gymnasiums ist mit Preisen dekoriert, aber in Bamberg noch kaum bekannt. Jetzt feiert "Demokratie in unruhigen Zeiten" am Mittwoch, 2. Oktober, um 18.30 Uhr seine lokale Premiere im Odeon-Kino. In einem Spielfilm und einer Dokumentation, die mit dem CC-Buchnerpreis Bamberg 2019, dem Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant" beim Filmfest München und dem Sonderpreis des Bayerischen Landtags 2019 ausgezeichnet wurden, setzen sich die FLGler mit der Bamberger Verfassung auseinander, die vor 100 Jahren entstanden ist. red