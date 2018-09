Demokratie im Bild

Gemeinsam haben die "Partnerschaft für Demokratie" in Erlangen und das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen zu einem Fotoparcours unter dem Titel "Demokratie entdecken!" aufgerufen. Vom 17. September bis zum 12. Oktober sind nun die Ergebnisse der Aktion bei einer Ausstellung im Rathausfoyer zu sehen, heißt es im Erlanger Rathausreport. Bei dem Fotoparcours wurden 17 Stationen in der Erlanger Innenstadt mit Fragestellungen rund um "Europa" und "Demokratie" verknüpft. Die Aufgabe der Teilnehmenden war es, die Themen mit den Stationen jeweils fotografisch zu verbinden. Entstanden sind ungewöhnliche, spannende und fantasievolle Fotos, die einen ungewohnten und neuen Blick auf die Themenfelder "Demokratie" und "Europa" bieten. Für Schulklassen und Jugendgruppen können Termine für einen interaktiven Ausstellungsbesuch unter Telefon 09131/861352 bzw. per E-Mail an fotoparcours@stadt.erlangen.de vereinbart werden. red