Demografischer Wandel braucht Nachbarschaft

Das Awo-Mehrgenerationenhaus arbeitet kontinuierlich daran, Menschen in Kontakt zu bringen. Helfen soll dabei das Nachbarschaftsnetz. Zu den folgenden Veranstaltungen sind alle eingeladen: Dienstag, 18. Juni 14 Uhr: Treffen des Nachbarschaftsnetzes; Freitag, 12. Juli 15 Uhr: Stammtisch Nachbarschaftsnetz in der Gaststätte zur Kennedy-Anlage; Donnerstag, 25. Juli, 12 Uhr: Essen nach dem Motto "Wie bei Mama zu Hause"; und Dienstag, 30. Juli, 14 Uhr: Treffen des Nachbarschaftsnetzes. Um Anmeldung zu den Terminen wird gebeten unter Telefon 09561/94415. Alle Treffen, außer dem Stammtisch finden in der Pettenkofer Staße 4 statt. red