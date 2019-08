Seit Montag läuft im Rahmen des Ferienprogramms die Ebersdorfer-Action-Woche unter dem Motto "Our World - our Future" mit 22 Kindern. Die Kinder haben sich viele Gedanken gemacht, was sie zum Thema Umweltschutz beitragen können, und möchten spontan eine "Demo" am Freitag, 2. August, um 11 Uhr am Rathausplatz in durchführen. Dauer circa eine Stunde. red