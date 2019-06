Heute um 11.30 Uhr startet der nächste Demonstrationszug der FridaysFor-Future-Bewegung in Bamberg. Die Teilnehmer treffen sich am Bahnhofsvorplatz, von dort geht es zum Grünen Markt. Die Veranstaltung will laut Mitteilung der Initiatoren das Votum, das die Bevölkerung bei der Europawahl für den Klimaschutz abgab, noch einmal untermauern. red