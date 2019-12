Demo der Landwirte im Haßgau

Rund 20 Landwirte folgten Mitte der Woche einem Aufruf der Organisation "Land schafft Verbindung" zu einem spontanen Traktorprotest an der Bundesstraße 279 zwischen Maroldsweisach und Ermershausen. Sie zeigten sich solidarisch mit Bauern in den Niederlanden, die am selben Tag gegen die Landwirtschaftspolitik der EU protestierten. Die Haßgau-Landwirte versammelten sich auf dem Rehberg, um von dort im Korso mit Blinklicht und Gehupe durch die Dörfer zu tuckern. eki