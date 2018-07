Demnächst wird der Himmel zur Augenweide: Mondfinsternis am 27. Juli

red



Astronomischer Höhepunkt des Monats Juli wird - bei hoffentlich klarem Himmel - eine totale Mondfinsternis am Freitag, 27. Juli. Der Verein Sternenpark Rhön macht darauf aufmerksam, dass von etwa 21.30 Uhr bis kurz nach 23 Uhr der Vollmond nur noch als dunkelrot schimmernde Scheibe zu erkennen sein wird. Die Dauer dieser Finsternis sei außergewöhnlich und habe ihren Grund in der relativ großen Entfernung des Mondes mit 406 000 Kilometern. Je weiter der Mond weg ist, desto mehr Erdschatten könne sich um ihn herum ausbreiten. Das Phänomen sei bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von überall zu sehen.Am 27. Juli komme noch hinzu, dass ganz in der Nähe des Mondes der Planet Mars im Nachthimmel "in Opposition zur Sonne steht", das heißt von der Sonne aus in einer Linie mit der Erde und uns am nächsten. Der rote Planet übertreffe mit seinem Glanz dann sogar den Riesenplaneten Jupiter Überhaupt werde in der 2. Juli-Hälfte der gesamte Südhimmel zur Augenweide. Es ziehen dort, angeführt von Jupiter, gleich vier auffällige Himmelslichter hintereinander von Ost nach West: Jupiter, Antares im Sternbild Skorpion, Saturn und Mars. Der Mond, der Nacht für Nacht etwa denselben Weg nimmt, kommt den Planeten dabei zum Teil bis auf "Selfie-Distanz" nahe. Weil aber die hellen Sommerabende das alles erst ab ca. 23 Uhr so richtig genießen lassen, schenkt uns der Himmel nach Sonnenuntergang schon mal Venus als silberhell glänzenden Abendstern im Westen.Im Sternenpark gibt es bereits am Freitag, 20. Juli, um 22.30 Uhr eine astronomische Halbmondführung. Treffpunkt ist am Johannesplatz, gegenüber Gaststätte "Goldener Engel" in Mackenzell . Anmeldung ist erforderlich unter info@sternenpark-rhoen.de oder Tel.: 0800/ 971 97 72. Veranstalter sind die Stadt Hünfeld und das Biosphärenreservat Rhön . Mehr Informationen zu Führungen und Vorträgen gibt es unter www.sternenpark-rhoen.de