Demnächst D1 in Zeil

Die Prüfung zum Musiker-Leistungsabzeichen D1 (Bronze) mit Lehrgang in Zeil steht bevor. Der Nordbayerische Musikbund, Landkreis Haßberge, nimmt die D1-Prüfung ab für: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba, Schlagzeug und Instrumente der Spielleute. Die Kursteilnehmer werden bis 30. August per E-Mail benachrichtigt.

Termine sind 14./15. sowie 28./29. September jeweils am Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 12.40 Uhr in Zeil. Die Prüfungen finden in Zeil am Samstag, 12. Oktober, ab 9 Uhr (Theorie) und am Sonntag, 13. Oktober, ebenfalls ab 9 Uhr (Praxis) statt. Informationen gibt es bei Kreisvorsitzendem Peter Detsch (Mail: peter_detsch@web.de). red