Demnächst 3. Coburger Integrationskonferenz

Da aus organisatorischen Gründen die für den 5. Dezember 2019 anberaumte 3. Coburger Integrationskonferenz abgesagt werden musste, findet der Ersatztermin in diesem Jahr statt. Unter dem Motto "Integration ist vielFach" werden am Dienstag, 18. Februar, im Pfarrgemeindezentrum St. Augustin, Obere Klinge 1, mehrere thematische Workshops von 15.15 bis 20 Uhr durchgeführt. "Mit der 3. Integrationskonferenz setzen wir eine Maßnahme des durch den Stadtrat einstimmig beschlossenen Integrationskonzeptes im Teilbereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Dialog um", verdeutlicht dritter Bürgermeister Thomas Nowak die Wichtigkeit der Veranstaltung. Das Thema Integration soll den Bürgern noch nähergebracht werden, um den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft zu stärken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Alle weiteren Informationen zu den Workshopthemen wie Alltagsrassismus oder Integration und Senioren können der Homepage https://www.coburg.de/Subportale/Coburg-ist-bunt/integrationskoferenz.aspx entnommen werden. red