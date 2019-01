Demenzkranke vor Betrügern schützen

Trickdiebstahl und Betrügereien am Telefon oder an der Haustür funktionieren immer noch sehr gut. Besonders gefährdet sind Personen, die bereits leicht an Demenz erkrankt sind. Kriminalhauptkommissar Wilfried Kunze zeigt, wie Vorsorge getroffen werden kann. Der Ortsverband Scheßlitz der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und das KAB-Bildungswerk laden hierzu ein. Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 11. Februar, um 14.30 Uhr im Pfarrsaal in Scheßlitz (Kreis Bamberg) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen telefonisch unter 0951/91691-0 oder per E-Mail an kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red