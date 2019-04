Demenz und Palliativ

Thomas Ringel, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, wird am Donnerstag, 11. April, in der Palliativakademie Bamberg, Sodenstraße 14, einen Vortrag halten, der sich an Betroffene und Angehörige, aber auch Therapeuten richtet. Das Thema lautet "Demenz im Kontext von Pallativ Care". Nicht nur Tumorpatienten, sondern auch Menschen mit dementiellen Erkrankungen bedürfen am Ende ihres Lebens einer besonderen Versorgung. Der Vortrag findet von 19 bis 21 Uhr statt. Um eine Voranmeldung per E-Mail über info@palliativ-akademie.de wird gebeten. red