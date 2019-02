Demenz: Treffen pflegender Angehöriger

Wer einen dementen Angehörigen pflegt, findet immer am zweiten Freitag im Monat Möglichkeit zum Austausch: um 14 Uhr im Awo-Mehrgenerationenhaus (Treff am Büglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3). Nächster Termin ist Freitag, 8. Februar. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/94415 oder per Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red