Demenz ist Thema auf der Kinoleinwand

Verwirrt, zerstreut, vergesslich - ganz normale Merkmale des Älterwerdens oder Anzeichen für eine Erkrankung? Demenz ist insbesondere im Anfangsstadium oft schwer festzustellen. Mit der Kino-Tour "Demenz verstehen" klärt die AOK gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. - Selbsthilfe Demenz auf. An rund 40 Orten in ganz Bayern gibt es im Oktober und im November kostenfreie Vorstellungen. Jetzt macht die Tour Station in Bamberg: Sie zeigt den Dokumentarfilm "Vergiss mein nicht" von David Sieveking am Montag, 26. November, um 18 Uhr im Odeon-Kino. Wer sich Tickets für die Vorstellung sichern will, kann dies unter der Ticket-Hotline 0951/9336241 tun. Tickets gibt es, sofern noch vorhanden, auch an der Abendkasse. red