Demenz ist das Thema

Günter Bedenk war von 1986 bis 2016 in Bad Kissingen als Allgemeinarzt in eigener Praxis tätig. Seine Erfahrungen mit den häufigsten und wichtigen Erkrankungen aus den verschiedenen medizinischen Fachbereichen hat er in einem Buch zusammengefasst. Als Hausarzt erlebte er unmittelbar mit, wie Krankheiten den Tagesablauf der Betroffenen erschweren, die Lebensqualität beeinträchtigen und häufig auch das Umfeld vor große Aufgaben stellen. Am Dienstag, 12. November, referiert Bedenk über das Thema "Demenz". Aktuelle Erkenntnisse und sinnvolle Therapiekonzepte werden angesprochen. Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, kurz vor 15 Uhr beginnt die Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus. Um Anmeldung unter Tel.: 0971/699 33 81 wird gebeten. sek