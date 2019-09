Das Demenznetzwerk unter der Federführung der Stadt Bad Brückenau und der Capio Franz von Prümmer Klinik bietet am Donnerstag, den 19. September, einen Filmabend mit Diskussionsrunde in der Georgi-Kurhalle an. Gezeigt wird ab 17.30 Uhr "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern". Es gibt auch eine Diskussionsrunde mit Fachexperten zu den Film-Impressionen und den Auswirkungen der Krankheit auf das Umfeld von Betroffenen. red