Demenz: Auszeit für Betroffene

Eine Demenzerkrankung bedeutet für Angehörige einen radikalen Einschnitt in den Lebensalltag. Die mit der Erkrankung einhergehenden Veränderungen eines vertrauten Menschen stellen das bisherige Leben auf den Kopf und treiben pflegende Angehörige oft in eine chronische Überlastung. Ein Seminar der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein von Montag, 8., bis Freitag, 12. April, soll dazu beitragen, sich bewusst diesen neuen lebensverändernden Umständen zu stellen und unterstützt pflegende Angehörige, eine Normalität, die die Erkrankung berücksichtigt, aufzubauen. Deshalb sind pflegende Angehörige zusammen mit den Erkrankten eingeladen. Im Mittelpunkt des Programms stehen Entspannung und Angebote zum Wohlfühlen, aber auch Wissensvermittlung zu Demenzerkrankungen und zum "richtigen Umgang" mit den Erkrankten. Zu bestimmten Zeiten übernehmen Mitarbeiter und Ehrenamtliche die Betreuung des Angehörigen. Anmeldeschluss ist Montag, 25. März. Näheres bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red