Demenz auf der Bühne

Die Logo-Alzheimergesellschaft Bamberg lädt am Dienstag, 17. September, von 19 bis 21.30 Uhr zu einer besonderen Theateraufführung in die VHS ein. Im Großen Saal des Alten E-Werks in der Tränkgasse ist das Stück "Ich erinnere mich genau" im Rahmen der 1. Bayerischen Demenzwoche zu sehen. In dem Theaterstück von Brian Lausund sind Christine Reitmeier und Liza Riemann zu erleben. Sie verkörpern auf berührende Weise die Beziehung einer Tochter zu ihrer demenzkranken Mutter während der gesamten Krankheitszeit. Im Anschluss an die Vorstellung findet mit Vertretern der Alzheimer-Gesellschaft Bamberg eine Podiumsdiskussion statt. Ein Büchertisch zum Thema Demenz begleitet die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. red