Nach dem erfolgreichen Start im April gastiert die neue Veranstaltungsreihe zum Thema vom Regionalmanagement des Landkreises Bad Kissingen nun in Oberthulba. Der Themen-Abend "In Liebe und Wut - Demenz annehmen und verstehen" geht auf Situationen ein, die viele Angehörige von Menschen mit Demenz kennen und immer wieder verzweifeln lassen: Gegenstände werden auf Nimmerwiedersehen verlegt, geplante Aktivitäten müssen im Minutentakt genannt werden, weil die Erkrankten sich keine neuen Informationen merken können.

Geliebte Menschen geraten in Vergessenheit, gemeinsame Unternehmungen können gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt unternommen werden. Da ist zum einen die Liebe zum demenzkranken Menschen, aber eben auch die Wut auf die Situation, in der das anstrengende Verhalten kaum auszuhalten ist und Grenzen aufzeigt? Aber es gibt Auswege: Richtiges Verhalten kann den Umgang mit demenzkranken Menschen erheblich erleichtern. Tipps und Rat bietet der Themenabend "In Liebe und Wut - Demenz annehmen und verstehen" am Mittwoch, 26. Juni, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hassenbach.

Konflikte vermeiden

Hier erfahren die Besucher, wie Konflikte vielleicht gar nicht erst entstehen. Ein entscheidender Ansatz ist das Verstehen der erkrankten Menschen: Warum verhält sich ein Demenzkranker so und nicht anders, und wie geht die Umwelt damit positiv um? Welche Formen der Unterstützung gibt es, und wo und wie erhalte ich (auch finanzielle) Unterstützung?

Dazu gibt es Informationen von der Referentin Daniela Wehner von der Fachstelle für pflegende Angehörige Bad Kissingen. Sie vermittelt Wissen zu Krankheit und Unterstützungsmöglichkeiten. Außerdem bietet der Abend Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch unter den Besucher.

Der Abend ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Rückfragen steht Antje Rink zur Verfügung, Landkreis Bad Kissingen, Tel.: 0971/801 52 01. red