Eine Wanderung auf dem Wolfspfotenpfad für Familien organisiert Gästeführerin Margit Markert für Sonntag, 29. September. Die Tour führt durch das Reichthal, ist sieben Kilometer lang und hat zwei Steigungen. Es geht um die Frage, ob sich Wölfe in absehbarer Zeit auch hier ansiedeln könnten, dazu gibt es Infos über den Wolf an sich. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des FC Sportheims in Wasserlosen. Anmeldungen nimmt Margit Markert entgegen, Tel.: 09725/5640 und (mobil): 0157/836 132 77. red