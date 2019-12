Dem TSV Tettau bis zu 60 Jahre treu

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des TSV 1860 Tettau im Vereinsheim konnte Rainer Güntsch die Ehrung langjähriger Mitglieder vornehmen.

Für 40 Jahre wurden geehrt: Johanna Spindler, Brigitte Güntsch, Udo Spindler, Peter

Gerold, Michael Weschenfelder, Reinhard Hänschel und Peter Brandt.

Für 50 Jahre ausgezeichnet wurden: Sieglinde Spindler- Thiele, Reinhard Spindler, Thomas Grebner, Hans Georg Grünbeck, Michael Münchberg, Frank Knabner und Eberhard Kraus.

60 Jahre beim TSV sind Klaus Dehler, Hans Kaufmann und Dietmar Schmidt.

Leider, so Rainer Güntsch in einem Jahresbericht, bestünden auch beim TSV Nachwuchsprobleme, gingen die Mitgliederzahlen zurück. Es sei schwer, neue Mitglieder zu gewinnen. Als Erfolg könne die Neugründung einer Bambinimannschaft aus Eigeninitiative bewertet werden. Außerdem bedankte sich Vorstand Güntsch bei allen Helfern, welche das Sommerprogramm dank konkreter Planung und Organisation erfolgreich gestaltet haben. So sei unter anderem das 16. Nordic-Walking-Event in Tettau durch die hervorragende Arbeit der Helfer wieder ein großer Erfolg gewesen.

Mit großem Aufwand und Erfolg wurde auch ein Sportfest durchgeführt, welches auch dieses Jahr ganz im Zeichen der Jugend stand. Für nächstes Jahr gibt es Überlegungen, das Ganze anders zu gestalten, da ein 160-jähriges Jubiläum des TSV Tettau ansteht. red