Hautnah erleben, wie Schafe geschoren und die Wolle be- und verarbeitet wird und dem Schafscherer über die Schulter schauen. Dann die frische Wolle waschen, spinnen und Webbilder gestalten: Das können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen bei einer VHS-Veranstaltung am Mittwoch, 25. April, von 14 bis 15.30 bzw. von 15.30 bis 17 Uhr. Anmeldung im VHS-Sekretariat, Tel. 0951/871108. red