Dem Rhythmus auf der Spur

Im Rahmen der Vortragsreihe "Heiligenfelder Gespräche" zum Thema TaKeTiNa haben am 9. Januar der österreichische Musiker, Komponist und Begründer der TaKeTiNa-Rhythmuspädagogik, Reinhard Flatischler, sowie der Kreativtherapeutische Leiter der Heiligenfeld Kliniken, Frank Rihm, den knapp 300 Besuchern das Phänomen Rhythmus nähergebracht. Die Zuhörer in der Parkklinik Heiligenfeld wurden dabei teilweise selbst zu Akteuren und hatten viel Freude daran, rhythmischen Wirkungen auf die Spur zu kommen.

Flatischler, der die Rhythmusmethode TaKeTiNa vor fast 50 Jahren entdeckt hat und seither kontinuierlich weiterentwickelt, zeigte, wie Rhythmus jenseits von seinen musikalischen Erscheinungsweisen ein grundsätzliches Phänomen in der Welt ist, wie Körperrhythmen Gesundheit und Wohlbefinden begründen, andererseits aber auch auf Gesundheitsprobleme aufmerksam machen können. Die Zuschauer erfuhren viel darüber, wie Rhythmus im menschlichen Nervensystem wirkt, wie Tiefenentspannung, eine günstige Herzratenvariabilität zur Gesundheit beitragen, körperliche Reparaturprozesse einleiten und begleiten und was sie mit Rhythmus zu tun haben.

Rihm, der seit fast 25 Jahren die Rhythmusmethode TaKeTiNa an den Heiligenfeldkliniken anwendet und für den klinischen Bereich aufbereitet hat, ging dann darauf ein, wie Therapeuten in Gruppen und der Einzeltherapie Rhythmus einsetzen, um Menschen mit psychischen Problemen gezielt und konkret helfen zu können.

Kleine Videosequenzen, seltene Tonaufnahmen, kleine Live-Demonstrationen und die lebendige Vortragsweise der beiden Referenten hielten die Zuhörer weit über eine Stunde lang konzentriert am Thema. Besonders die etwa 20-minütige gemeinsame Rhythmusübung (Schritte, Klatschen, Singen) begeisterte die Besucher. In diesem Jahr wird in der Akademie Heiligenfeld zudem die Seminarreihe "TaKeTiNa - Rhythmuserfahrung: Lebendige Präsenz und Tiefe" angeboten. Die Kurse werden vonFrank Rihm und John Nölte-Sayed geleitet. Der erste Kurs beginnt bereits am 1. Februar 2019 weitere Termine folgen im April, Juni und Oktober 2019.

Weitere Info unter www.akademie-heiligenfeld.de oder unter Tel.: 0971/844 600. red