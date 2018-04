Dem Rätsel der Maschine auf der Spur

Noch zweimal zeigt das "Poetische Theater" sein neues Stück "Gäste im Vorübergehen" im Erlanger Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz. Dort treffen in dem Stück sechs Personen aufeinander, die scheinbar zufällig am gleichen Tag, zur gleichen Stunde einbestellt wurden. Sie entdecken eine Maschine, das neueste Ausstellungsstück, die jedem von ihnen in orakelhafter Manier eine Bestimmung zuweist. Um das Rätsel zu lösen, müssen Allianzen geschmiedet und Entscheidungen getroffen werden. Wird es ihnen am Ende gelingen, den großen Plan hinter all dem offenzulegen oder ist ihre Zeit schon abgelaufen? Aufführungen gibt es am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr. Foto: Uwe Niklas