Dem Mustang die Sporen gegeben - an Baum gelandet

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es am Donnerstag um 12.45 Uhr im Coburger Stadtteil Rögen.

Nach Angaben der Polizei bog eine 60-Jährige mit ihrem stark motorisierten Pkw von Neershof kommend an der Einmündung nach links in Richtung Lützelbuch ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen beschleunigte sie das Fahrzeug und verlor auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug begann zu schlittern und kam nach rechts von der Straße ab. Am Ende einer zwei Meter tiefen Böschung touchierte das Auto mit der Beifahrerseite einen Baum und blieb mit erheblichem Sachschaden liegen.

Gut 40 000 Euro Schaden

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 40 000 Euro.

Die Polizei-Inspektion Coburg ermittelt nun gegen die Frau wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol