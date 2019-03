Dem Müll auf der Spur

Grüngut ist, wie der Name schon sagt, grünes Material wie Rasen- und Strauchschnitt, Moos, aber auch Laub und dünne Äste. Nicht dazu gehören Wurzelstöcke, Erde, Biomüll (zum Beispiel Fallobst) sowie Plastiktüten und Säcke. Grüngut, das vom Buchsbaumzünsler befallen ist, ist als Restmüll zu entsorgen - entweder über die Restmülltonne oder verpackt in Säcke am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg (bis 70 Kilo pauschal fünf Euro). Das teilt die Presseabteilung des Landratsamts Forchheim mit. Das restliche Grüngut kann am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg für 59 Euro pro Tonne bzw. pauschal fünf Euro bis 150 Kilo abgegeben werden. Die angelieferte Menge kann bequem vom Anhänger aus ebenerdig abgekippt werden.

Für Kleinmengen aus Privathaushalten stehen an 23 Wertstoffhöfen Grüngutmulden bereit. Um Missbrauch zu vermeiden und um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeiten zu bieten, Kleinmengen an Grüngut ortsnah abzugeben, ist die Anliefermenge auf 0,5 Kubikmeter pro Anliefertag begrenzt. Das entspricht in etwa einer Kofferraumladung. Die Mulden für Grüngut befinden sich an den Wertstoffhöfen Effeltrich, Eggolsheim, Egloffstein, Forchheim-Burk, Forchheim-Nord, Gößweinstein, Gräfenberg, Hausen, Heroldsbach, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kleinsendelbach, Kunreuth, Langensendelbach, Neunkirchen am Brand, Obertrubach, Poxdorf, Pretzfeld, Streitberg, Weilersbach, Wesenthau und Willersdorf.

Kompostierung

Die vollen Container mit Grüngut transportiert die Firma Fritsche, die auch die Wertstoffhöfe betreibt, zur Kompostierungsanlage des Landkreises Forchheim auf dem Entsorgungszentrum Deponie Gosberg. Dort wird das Grüngut regelmäßig mit Spezialmaschinen gehäckselt und gesiebt, und die Kompostmieten werden mehrfach mit einem Radlader umgeschichtet.

Aufgrund von Abbauprozessen durch Mikroorganismen herrschen im Inneren der Kompostmieten Temperaturen von rund 70 Grad. Mikroorganismen und Bodenlebewesen wandeln das Grüngut in Kompost um. Dieser Prozess dauert mindestens 20 Wochen. Durch regelmäßiges Umsetzen wird der gesamte Kompost hygienisiert, wobei keimfähige Samen wie Unkraut abgetötet werden. Der Kompost wird regelmäßig beprobt und analysiert. Die neuesten Analysen hängen an der Kompostierungsanlage aus und können zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Jährlich werden rund 3000 Tonnen verkaufsfertiger Kompost hergestellt. Der Kompost hält die Vorgaben von Bioland/Naturland ein und kann entsprechend eingesetzt werden. Darüber hinaus ist er seit über 15 Jahren mit dem "RAL-Gütezeichen Kompost" der Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V ausgezeichnet. Der Forchheimer Kompost kann am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg gekauft werden. Dabei wird er lose und somit nicht abgepackt verkauft; Anhänger können mit dem Radlader beladen werden.

Preise für Kompost: Reiner Kompost kostet lose bis fünf Kubikmeter 20 Euro/Kubikmeter, größere Mengen kosten zehn Euro/Kubikmeter; ein Kompostgemisch Sand/Erde kostet bis zu fünf Kubikmetern 25 Euro/Kubikmeter, größere Menschen des Gemischs kosten 19,50 Euro/Kubikmeter.

Kostenminimierung

Durch den Betrieb der Wertstoffhöfe, den Transport zur Kompostierungsanlage sowie die Arbeit während der Kompostierung entstehen Kosten. Durch die eigene Kompostierung des Grünguts und den Verkauf des Komposts können die Grüngut-Entsorgungskosten minimiert werden. Dies wirkt sich wiederrum positiv auf die Abfallgebühren aus.

Durch den Einsatz dieses regional erzeugten Komposts muss zur Bodenverbesserung kein Kunstdünger oder Torf verwendet werden.

Alternativen?

Falls keine Möglichkeit besteht, zum Entsorgungszentrum bzw. zu den Wertstoffhöfen zu fahren, kann Grüngut auch zuhause über die Biomülltonne entsorgt werden. Jede Biotonne kostet 44 Euro pro Jahr und wird wöchentlich (im Winter zweiwöchentlich) geleert.Darüber hinaus kann das Grüngut zu Hause kompostiert werden. red