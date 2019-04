Dem Leidensweg Jesu nachgehen

Zu einem besonderen Kreuzweg lädt der Verein "Freundeskreis" Breitbrunn am Karfreitag, 19. April, um 10 Uhr ein. Unter der geistlichen Leitung von Catharina Fastenmeier aus Haßfurt werden die 14 Stationen mit Gebeten, geistlichen Impulsen und Liedern begangen. So können die Teilnehmer dem Leidensweg Jesu am Tag seines Todes nachgehen und Begegnungen mit der Wirklichkeit des eigenen Lebens erfahren.

Kreuzweg aus Natursandsteinen

Die Diplom-Religionspädagogin Catharina Fastenmeier war früher als Jugendseelsorgerin in der Diözese Würzburg und Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" in Zeil tätig. Nach ihrer Elternzeit arbeitet sie derzeit als Religionslehrerin in der Grundschule.

Der Kreuzweg aus Natursandsteinen in Breitbrunn wurde von der Schweinfurter Künstlerin Steff Bauer geschaffen und im Mai 2011 durch Bischof Friedhelm Hofmann eingeweiht. Er befindet sich entlang eines Flurweges am Neubrunner Weg. Der Kreuzweg ist in der Ortsmitte ausgeschildert. Beginn und Treffpunkt ist an der ersten Station. Die Begehung des Kreuzweges findet bei jedem Wetter statt. red