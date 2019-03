Dem Leiden Jesu gefolgt

Das Vorbereitungsteam für die Familiengottesdienste hatte sich die Aufgabe gestellt, die Geschichte vom Leiden und Sterben von Jesus in kindgerechter Form darzustellen. Der Einladung der Pfarrei St. Thomas zum Kinderkreuzweg in der Stadtpfarrkirche waren fast 20 Kinder gefolgt.

Durch die bebilderten Kreuzwegstationen in den Seitengängen des Gotteshauses konnten sie sich in die dargestellten Szenen hineindenken. Gleichzeitig verstand es das KiGo-Team um Silvia Schirmer, diese Momente in die heutige Realität zu übertragen und Botschaften zu senden.

So traf sich damals Jesus am Ölberg mit seinen Freunden. Solange es jemandem gut geht und dieser im Mittelpunkt steht, hat man viele Freunde. Wenn aber jemand Fehler gemacht hat oder es ihm schlecht geht, will oftmals leider niemand mehr was von einem wissen.

Moderne Bilder, wie hier von einem traurigen Jungen, stellten für die Kinder den Bezug zwischen der Geschichte von Jesus und der heutigen Zeit dar.

Als Jesus zu Pilatus gebracht wird, wäscht dieser seine Hände in Unschuld. "Sind wir nicht auch ab und zu ungerecht zu anderen?", stellten sich die Kinder die Frage an der ersten Station. Dann musste Jesus sein Kreuz tragen und keiner half ihm dabei. Es passiert immer wieder, dass Menschen in Not allein gelassen werden.

Die Begegnung mit der Mutter Maria ließ Jesus nochmals Kraft schöpfen. Kraft, die den Kindern von ihren Eltern bei Krankheit und Problemen mit auf den Weg gegeben wird. Und es gibt helfende Menschen, wie den Bauern Simon von Cyrene. Am Ziel angekommen, wird Jesus seiner Kleider beraubt. Schutzlos wird er den Blicken ausgeliefert. Ein Leitspruch für die Kinder soll sein: "Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu." Diese goldene Regel zu beachten, heißt andere Menschen zu schätzen.

Am Ende wird Christus von den Toten auferstehen und die Menschen lernen daraus: Der Tod bringt neues Leben. Eine Blume legten die Kinder als Zeichen des Glaubens an die Auferstehung vor dem letzten Stationsbild dieses beeindruckenden Kinderkreuzweges ab. js